Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его

Германия эвакуировала свое посольство в Кабуле, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан". Около 20 сотрудников посольства и полицейских, которые обеспечивали их безопасность, эвакуировали в аэропорт возле столицы Афганистана.

Об этом сообщает Sky News Arabiya и Der Spiegel.

Эвакуация дипломатов произошла вдвое быстрее, чем планировалось изначально.

Персонал немецкого посольства должны сегодня забрать из Афганистана с помощью военных самолетов А400М и А310.

Германия закрывает свое посольство в Афганистане после эвакуации дипломатов.