СМИ назвали главу переходной власти Афганистана

Несколько источников разных изданий сообщают, что временным правительством будет руководить бывший министр внутренних дел.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали будет назначен главой переходной власти в стране. Об этом 25 августа сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.

О том, что экс-глава возглавит временное правительство, также пишет издание Khaama Press.

Напомним, как только США вывели войска из Афганистана, боевики Талибана начали новое и стремительное наступление. 15 августа Талибан вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны. Правительство готовится к мирному переходу власти.

korrespondent.net