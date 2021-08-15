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Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса

  8   0 15.08.2021, 13:04 | Новости, Мир
Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса

Австралия сегодня вечером должна получить один миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer, которую отправила Польша. Самолет сегодня утром вылетел из Дубаи, где делал остановку на пути из Варшавы.

Об этом сообщает канал ABC.

"Мы вели переговоры с польским правительством уже несколько недель. И мы получили еще 1 млн доз вакцины Pfizer. И сегодня вечером партия приземлится в Австралии", - сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Половина полученной из Польши партии вакцины пойдет на иммунизацию молодого населения Сиднея, который очень пострадал от коронавируса.

"530 тысяч доз будут доставлены в 12 районов Сиднея, где вспышка коронавируса продолжает расти", - отметил премьер.

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