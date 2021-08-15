Диего Коста стал игроком Атлетико Минейро

Футболист продолжит карьеру в Бразилии.

Испанский нападающий Диего Коста в конце декабря 2020 года покинул мадридский Атлетико, после чего долгое время находился без работы.

Теперь же 32-летний футболист нашел себе клуб - Диего Коста стал игроком бразильского Атлетико Минейро. Об этом сообщает пресс-служба клуба, но подробности сделки не разглашаются.

Стоит сказать, что Диего Коста помимо испанского паспорта также имеет и бразильский, так как родился здесь.

Отметим, что нападающий мог продолжить карьеру в Бешикташе, но решил вернуться в родную Бразилию.

Фото Football.ua