Афганские военные перешли границу с Узбекистаном и обратились за помощью

Группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном. Они попросили убежища.

Об этом сообщает МИД Узбекистана.

По данным дипломатического ведомства, узбекские пограничники организовали временное размещение перешедших границу афганских военных, предоставили питание и оказали медицинскую помощь раненым.

"Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - заявили в узбекском МИД.