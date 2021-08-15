На Черкасчине автомобиль упал с дамбы в воду, погибли люди

На момент падения легкового автомобиля в воду, в нем находилось трое людей - водитель и еще двое пассажиров.

В городе Городище в Черкасской области в результате падения автомобиля с дамбы в реку погибли два человека. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Уточняется, что происшествие случилось около 15.00.

"Работники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, выехал за пределы дороги на дамбе, после чего автомобиль попал в воду", - говорится в сообщении.

В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба - жители города Черкассы. Еще одному пассажиру - 36-летнему местному жителю - удалось выбраться из авто.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу. Полиция решила открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.