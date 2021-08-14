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Талибы штурмуют новые центры провинций Афганистана

  10   0 14.08.2021, 14:03 | Новости, Мир
Талибы штурмуют новые центры провинций Афганистана

Боевики заявили о взятии под контроль столицы провинции Пактика города Шарана и штурмуют Мазари-Шариф.

Радикальное движения "Талибан" в субботу, 14 августа, начало штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх. Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, пишет Интерфакс.

"Тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх. Моджахеды Исламского Эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", - заявил он.

Также Муджахид утверждает, что боевики разрушили оборонительные линии города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

"В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - заявил он.

Позже в "Талибане" заявили о взятии под контроль здания губернаторской администрации, полицейского участка и других госучреждений. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты которой. как утверждается, перешли на их сторону.

Также ночью около двух тысяч талибов пытались захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб, которая наряду с Балхом до сих пор не захвачены боевиками.

Кроме того, талибы заявили о захвате радиостаниции в Кандагаре.

На фоне наступления талибов в столицу Кабул стекается множество беженцев, пишет Аль-Джазира.

Отмечается, что люди недовольны тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы. Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь, но помощи и мест не хватает для всех, кому она нужна.

По состоянию на 13 августа талибы захватили уже 18 из 34 столиц афганских провинций. Также они приблизились к Кабулу, захватив город Пули-Алам - столицу провинции Логар - в 50 км от столицы.

 

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