США призвали Лукашенко немедленно прекратить организацию потока незаконных мигрантов в Литву

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве из-за ситуации с потоком нелегальных мигрантов. Она призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока иностранцев из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает Госдеп США.

Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.

Дипломаты обсудили политическую ситуацию в Беларуси, в контексте чего США подтвердили поддержку белорусского демократического движения.

"Призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через его границы", - говорится в заявлении Госдепа.