Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон улучшились: с чем это связано

Отношения между женой принца Уильяма Кейт Миддлтон и супругой принца Гарри Меган Маркл начали улучшаться после скандального интервью герцогини Сассекской американской телеведущей Опре Уинфри. Значительное влияние на эту ситуацию имело рождение малышки Лилибет-Дианы.

Издание Us Weekly сообщает, что сейчас герцогини "хорошо ладят и чаще общаются". Кейт Миддлтон с момента рождения дочери Гарри и Меган начала гораздо активнее поддерживать общение с их семьей, информирует Обозреватель.

"Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются. Их отношения никогда не были такими близкими. И теперь они ближе, чем когда-либо, и работают над своими отношениями ради семьи. Они находятся в лучшем положении и обмениваются сообщениями с момента рождения Лилибет. Кейт и Меган связаны обеими дочерьми и не могут дождаться встречи всех кузенов", - высказался по этому поводу инсайдер.

Напомним, что разлады в королевской семье начались после того, как в марте этого года принц Гарри и его супруга сделали несколько откровенных признаний в разговоре с Опрой.

Даже на похоронах принца Филиппа принц Уильям и принц Гарри вели себя максимально отчужденно. Кроме того, герцог Кембриджский заявлял, что его брат "зашел слишком далеко".

Обозреватель