Все більше людей відмовляються народжувати дітей, побоюючись змін клімату - аналітики

Люди менше народжують дітей через глобальне потепління / фото ua.depositphotos.com

У світі зростає кількість людей, які не хочуть мати дітей, побоюючись наслідків кліматичних змін.

Вже зараз деякі люди відмовляються народжувати дітей побоюючись, що це посилить глобальне потепління, а інші стурбовані екстремальними погодними умовами, з якими можуть зіткнутися їхні діти, пише CNBC із посиланням на аналітичну записку Morgan Stanley.

"Рух за те, щоб не мати дітей через побоювання з приводу зміни клімату зростає і впливає на рівень народжуваності швидше, ніж будь-яка попередня тенденція в області зниження народжуваності", - відзначають аналітики Morgan Stanley.

Деякі люди вважають за краще не заводити дітей, тому що побоюються, що це посилить глобальне потепління.

"Наявність дитини в 7 разів гірше для клімату за річними викидами CO2, ніж 10 найбільш обговорюваних пом'якшувальних засобів, які можуть використовувати люди", - кажуть в Morgan Stanley.

Згідно з шведським дослідженням 2017 року, народження однієї дитини призводить до викидів в атмосферу майже 58,6 тонни вуглецю на рік у розвинених країнах.

Як розповів CNBC 35-річний британець Даніель, який проживає в Дубаї з дружиною, клімат в останні роки зробив великий внесок у те, що вони не хочуть заводити дітей. "Ми довго думали про це і швидко зрозуміли, що поява однієї людини на планеті матиме величезний вплив на навколишнє середовище", - сказав Даніель.

Ще одна співрозмовниця CNBC, 39-річна вчителька англійської мови Джессіка Комбес, заявила, що "відмовляється приводити дітей в палаюче пекло, яке ми називаємо планетою". За її словами, вона завжди сумнівалася з приводу народження дитини. "Тепер, коли я дивлюся на стан економіки, неякісну охорону здоров'я в світі й зміни клімату, я відчуваю, що всі мої побоювання були виправдані", - вважає Комбес.

УНІАН