Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:01

Юрий Романенко: Происходящее в Афганистане показывает то, что США не будут тянуть за вас лямку и сольют, если будут на то обстоятельства

15:00

Меркель перед Киевом посетит Москву

14:01

Все більше людей відмовляються народжувати дітей, побоюючись змін клімату - аналітики

13:02

Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон улучшились: с чем это связано

12:01

"Яка двомовна держава?": у Казахстані російськомовних змусили вибачатися на відео

11:01

Стало відомо, хто викупив резиденцію Кернеса в Харкові: оприлюднено її фото

09:55

The Guardian: Дальнейшее нагревание планеты – ужасная новость для человечества

09:01

Два болезненных тезиса Сергея Лаврова в оккупированном Крыму

08:00

Величезна пляма нафти у Чорному морі рухається в бік окупованого Криму

03:04

У Києві сталася стрілянина в ресторані (відео)

23:59

Moderna ефективніша у випадку зі штамом "Дельта", ніж Pfizer

23:00

Вчені встановили ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею

22:01

"Наші гроші": Перше рішення "Укрзалізниці" за нового керівника виявилося на користь Ахметова

21:01

Два роки Ради: кожен п’ятий "слуга народу" – фігурант гучного скандалу

20:04

Стало відомо, скільки Мессі зароблятиме в ПСЖ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Яка двомовна держава?": у Казахстані російськомовних змусили вибачатися на відео

  318   0 13.08.2021, 12:01 | Новости, Мир
"Яка двомовна держава?": у Казахстані російськомовних змусили вибачатися на відео

У Казахстані проводять "мовні патрулі" / Колаж 24 каналу

Активісти проводять у Казахстані "мовні патрулі". Їхньою метою є стеження, щоб у крамницях людей обслуговували державною мовою.

Про це повідомляє ютуб-канал "Til Maydani онлайн партиясы", інформує 24 канал.

Перевірки проводять у магазинах і державних установах. Зокрема, активісти слідкують, чи продавці та держслужбовці спілкуються державною мовою. Також перевіряють, чи перекладені у магазинах цінники та етикетки.

Окрім того, росіян, які працюють у закладах та установах, називають "гастарбайтерами", а також змушують вибачатися за заяви про роль Росії у становленні Казахстану.

Голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев зауважив, що місцеві жителі мають право вимагати, щоб їх обслуговували державною мовою. Однак політик наголосив: порушувати права інших людей не можна.

Росіян змушують вибачатися: дивіться відео 


Росіян у Казахстані називають "гастарбайтерами": дивіться відео


24 канал

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (242)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]