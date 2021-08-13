"Яка двомовна держава?": у Казахстані російськомовних змусили вибачатися на відео

У Казахстані проводять "мовні патрулі" / Колаж 24 каналу

Активісти проводять у Казахстані "мовні патрулі". Їхньою метою є стеження, щоб у крамницях людей обслуговували державною мовою.

Про це повідомляє ютуб-канал "Til Maydani онлайн партиясы", інформує 24 канал.

Перевірки проводять у магазинах і державних установах. Зокрема, активісти слідкують, чи продавці та держслужбовці спілкуються державною мовою. Також перевіряють, чи перекладені у магазинах цінники та етикетки.

Окрім того, росіян, які працюють у закладах та установах, називають "гастарбайтерами", а також змушують вибачатися за заяви про роль Росії у становленні Казахстану.

Голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев зауважив, що місцеві жителі мають право вимагати, щоб їх обслуговували державною мовою. Однак політик наголосив: порушувати права інших людей не можна.

Росіян змушують вибачатися: дивіться відео





Росіян у Казахстані називають "гастарбайтерами": дивіться відео





24 канал