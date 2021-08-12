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Европейский рекорд: на Сицилии зафиксировали +48,8 градусов

  14   0 12.08.2021, 17:00 | Новости, Мир
Европейский рекорд: на Сицилии зафиксировали +48,8 градусов

Сицилийский агрометеорологический центр сообщил о том, что рекорд зафиксировали в местечке Флоридия на юго-востоке острова. Влажность воздуха при этом составила 10 процентов.

Об этом пишет ВВС.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), предыдущий официальный рекорд самой высокой температуры в Европе был установлен в Афинах (Греция) в 1977 году. Столбик термометра тогда поднялся до 48 °C.

А неофициальный рекорд также принадлежал Сицилии. В августе 1999-го в городе Катенануова зафиксировали 48,5 °C.

Эксперты связывают приход экстремальной жары в страну с африканским антициклоном «Люцифер». По прогнозам, он направится на север через материковую часть Италии. Это приведет к дальнейшему повышению температуры в городах, включая Рим.

Ожидается, что количество городов, жители которых подвергаются наибольшему риску для здоровья, увеличится с 8 до 15. Министерство здравоохранения Италии предупредило об этом население.

Средиземноморская волна жары, в результате которой в некоторых странах зафиксировали самые высокие температуры последних десятилетий, привела к распространению лесных пожаров на юге Италии.

Причем наиболее пострадавшими регионами стали Сицилия, Калабрия и Апулия.

В среду итальянские пожарные заявили, что они участвовали в более чем 300 операциях на Сицилии и Калабрии, сражаясь с огнем всю ночь. Итальянские СМИ сообщили о трех погибших.

Кроме того, лесные пожары продолжаются в Греции. Бороться с ними помогают команды иностранных спасателей.

С начала индустриальной эры мир нагрелся примерно на 1,2 °C. Глобальная температура будет продолжать расти, если правительства всего мира не примут меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

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