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Вчені встановили ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею

  7   0 12.08.2021, 23:00 | Новости, Мир
Вчені встановили ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею

Фото астероїда Бенну, отримане місією OSIRIS-REx

Космічний корабель агентства NASA OSIRIS-REx понад два роки знаходився на орбіті космічного каменя, і вивчав ймовірність зіткнення 500-метрового астероїда Бенну із Землею, повідомляє Space.com.

Навколоземний астероїд Бенну - один з найнебезпечніших наших сусідів, через те, що раз у раз проходить в страшній близькості від Землі, інформує ZN.ua.

Якщо можливість зіткнення астероїда не давала вам спокійно спати по ночах, то вчені NASA стверджують, що можна не хвилюватися, як мінімум до 2135 року.

Для вивчення ймовірності зіткнення небесного тіла з нашою планетою, вчені запустили у вересні 2016 року космічний корабель OSIRIS-REx (офіційно відомий як Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer). Він вийшов на орбіту навколо астероїда Бенну в грудні 2018 року.

Корабель вивчав космічний камінь з орбіти майже два з половиною роки. І з цієї детальною інформацією про астероїд експерти змогли точно вирахувати момент його наближення до Землі.

Весь час вивчення астероїда космічний апарат реєстрував своє місце розташування відносно Землі й астероїда. Завдяки цим даним, команда змогла уточнити своє розуміння місця розташування і руху космічної скелі.

А ще апарат відщипнув шматочок зразка від астероїда, і восени 2023 року має доставити його Землю.

Нові розрахунки показали, що принаймні до 2135 року ніякої загрози від Бенну для Землі не існує. Однак сукупні шанси на зіткнення астероїда з Землею у 2100-х вже не такі малі й становлять один на 1750. Найнебезпечнішим буде зближення 24 вересня 2182 року, коли ризик досягне один на 2700.

"Імовірність зіткнення трохи виросла, але це незначні зміни, тому ймовірність зіткнення практично не змінилася. Я думаю, що в цілому ситуація покращилася", - заявив під час пресконференції провідний автор Давида Фарноккіа, що працює в Центрі досліджень навколоземних об'єктів NASA в Каліфорнії.

ZN.ua

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