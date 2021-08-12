Moderna ефективніша у випадку зі штамом "Дельта", ніж Pfizer

У світі не було зафіксовано ще жодного випадку, щоб після вакцинування препаратами від компаній Pfizer і Moderna люди помирали він інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляють катарські вчені, дані дослідження опубліковано на порталі MedRxiv, інформує ZN.ua.

Науковці дійшли висновку, що рівень ефективності вакцини від Pfizer щодо "Дельти" через два тижні після першої дози становить 64,2%, а після другої - 53,5%.

Щодо препарату Moderna, що її ефективність у випадку зі штамом "Дельта" після першого щеплення становить 79%, а після другого - 84,8%.

Тобто з цього дослідження стає зрозуміло, що Moderna ефективніша проти цього штаму, ніж Pfizer.

ZN.ua