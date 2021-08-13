The Guardian: Дальнейшее нагревание планеты – ужасная новость для человечества

Новый отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывает, что мир может нагреться на 1,5 ° C до начала 2030-х годов, что означает более быстрые темпы глобального потепления, чем предполагалось ранее.

Такой прогноз - особенно страшная новость для Тихого океана. С повышением температуры выше 1,5 ° C жители Тихоокеанского региона, вероятно, будут чувствовать разрушительные последствия изменения климата особенно сильно, пишет The Guardian, информирует ZN.ua.

Ключевой вывод отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата заключается в том, что чем больше люди узнают о проблеме, тем хуже все выглядит. Сейчас планета почти на 1,3 ° C теплее, чем в доиндустриальные времена и приближается к порогу 1,5 ° C.

Потепление уже ухудшило температурные перепады, такие как нагревание моря, которое вызывает отбеливание кораллов и тепловые волны на суше, с опасными последствиями для здоровья людей. Высокая температура и другие климатические экстремальные события станут более интенсивными и будут появляться в большем количестве регионов с каждым шагом нагревания планеты.

Некоторые из худших последствий будут ощущаться в Тихом океане. В западной части Тихого океана уровень моря поднимался быстрее, чем где-либо в мире в период с 1993 по 2015 год, и к 2050 году он продолжит расти еще на 0,10-0,25 метра, независимо от сокращения выбросов парниковых газов. К 2100 году жители Тихоокеанского региона почувствуют критическое влияние на побережье, если мир сейчас не начнет действовать.

Будущее повышение уровня моря спровоцирует аномальные события с различными климатическими факторами. Хотя, по прогнозам, Тихоокеанский регион столкнется с меньшим количеством циклонов во время потепления, они, вероятно, станут более интенсивными. Вместе с повышением уровня моря это ухудшит и без того смертельные штормы в таких странах, как Фиджи и Вануату, например.

Кроме того, несмотря на прогнозируемое увеличение количества осадков с будущими изменениями климата в экваториальной части Тихого океана, много мест, вероятно, столкнутся с дефицитом питьевой воды из-за проникновения соленой воды из морей. По сценарию повышения уровня моря доступ к пресным подземным водам в некоторых регионах может уменьшиться более чем наполовину из-за проникновения океанской воды и засухи.

В отчете подтверждается, что невозможно остановить глобальное потепление, если не уменьшить уровень выбросов парниковых газов.

Если выбросы парниковых газов не начнут существенно сокращаться до 2050 года, вполне вероятно, что в течение 21-го века потепление превысит 2 ° C. Чтобы избежать более экстремальных климатических сценариев, подробно изложенных в отчете, нужно серьезное сокращение выбросов.

Снижение уровня глобального потепления предусматривает «удаление» парниковых газов из атмосферы, а также резкое сокращение выбросов. Уменьшение выбросов с 2020-х годов и достижение нулевого уровня в 2050-х годах - лучший сценарий для поддержания температуры планеты ниже 1,5 ° C.

К счастью, существует много новых возможностей, которые помогут сократить выбросы парниковых газов. Это включает скорейший переход на возобновляемую энергию, декарбонизацию транспорта, сокращение выбросов от сельского хозяйства.

Выводы климатического отчета будут главной темой обсуждения на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26). Страны Тихого океана вместе с другими небольшими островными развивающимися странами будут вести борьбу за мир с температурой ниже 1,5 ° C, выступая за амбициозное обновление всех национальных климатических обязательств. Ведь от этого фактически зависит их выживание, резюмирует издание.

Губительное влияние деятельности человека на климат - это уже «констатация факта», говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. Согласно ему, выбросы парниковых газов могут привести к тому, что Земля может преодолеть важную температурную отметку уже в течение десятилетия.

Авторы также отмечают, что «нельзя исключать» повышения уровня моря на два метра уже к концу столетия. Вместе с тем, еще есть надежда на то, что снижение выбросов парниковых газов может помочь стабилизировать повышение температуры.

ZN.ua