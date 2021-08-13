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Два болезненных тезиса Сергея Лаврова в оккупированном Крыму

  15   0 13.08.2021, 09:01 | Новости, Политика
Два болезненных тезиса Сергея Лаврова в оккупированном Крыму

Вчера, 12 августа, на территории оккупированного полуострова Крым, в рамках так называемого арт-кластера "Таврида" выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Это выступление Сергей Лавров использовал для того, чтобы в очередной раз ретранслировать пропагандистские нарративы, направленные против Украины, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

В частности, глава МИД РФ уже успел назвать международный саммит «Крымская платформа» очередным шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". 

Кроме того, по мнению Лаврова, Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь признает Крым российским лишь после того, как там начнут работать все российские олигархи, должен помнить о том, что полуостров, якобы, часть России, которая часть союзного государства с Беларусью.

Фактически, Сергей Лавров принуждает Александра Лукашенко признать оккупированный Крым российским, как де-факто, что лишний раз демонстрирует, куда более натянутые отношения между Москвой и Минском, нежели выставляется на всеобщее обозрение. Да и сама фанатичность навязать Крым Беларуси именно в подобном формате, говорит об остром комплексе неполноценности оккупантов, продолжающих делать вид, что краденное это их собственность.

Такой уровень извергаемой официальным лицом шизофрении, на мой взгляд, не должен остаться без международного внимания. Тем более что само присутствие Сергея Лаврова на территории оккупированного Крыма это уже дипломатический скандал - грубое нарушение международного права. 

Особый цинизм этого выступления заключался в том, что оно было произнесено в рамках гуманитарной темы (арт-фестиваля). То есть, российские официальные лица используют любую возможность посетить оккупированную территорию, для создания очередной видимости легитимности её оккупации.

А всё потому, что тема непризнания Крыма территорией России международным сообществом, а так же приближающаяся «Крымская платформа» до сих пор являются очень больными темами для нынешней российской власти, делающей все возможное, чтобы эти острые темы сгладить и, пускай временно, но притупить боль. 

Александр КОВАЛЕНКО

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