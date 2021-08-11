NASA запустило в космос українсько-американську ракету. ВІДЕО

Агентство NASA та компанія Northrop Grumman запустили українсько-американську ракету-носій Antares із космічним кораблем Cygnus до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Укрінформ.

Запуск ракети Antares та вантажного космічного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman відбувся з космодрому Воллопс в американському штаті Вірджинія.





На борту космічного корабля - вантаж вагою 3720 кг. Це матеріали для наукових досліджень, обладнання для МКС та запаси для екіпажу.

Це вже 16-й запуск ракети Antares із цим космічним кораблем.

Очікується, що Cygnus прибуде до Міжнародної космічної станції у четвер, 12 серпня, о 13.10 за київським часом.

"Вечірні Вісті"