В Греции за десять дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса

В Греции за последние 10 дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса. При этом Греция переживает самую сильную жару за последние 30 лет.

Об этом сообщает BBC.

Риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, в том числе в районе Афин и на Крите.

В борьбе с огнем участвуют более 1 тысяч пожарных. Также ликвидации пожаров в Грецию отправлены отряды пожарных из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии.

За последние сутки десятки лесных пожаров вспыхнули на Эвии (втором по величине острове Греции, - ред.) и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию.

На Эвии более 2 тысяч человек эвакуировали на пароме. Десять кораблей стоят в городе Пефки, на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей.