В Афганистане при авиаударе погибли до 200 боевиков Талибана

ВВС США нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Шеберган. Применялся стратегический бомбардировщик B-52.

На северо-западе Афганистана в провинции Джаузджан при авиаударе были убиты почти 200 боевиков движения "Талибан", в том числе их командир. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"Этим вечером военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в городе Шеберган, столице провинции Джаузджан. Согласно первоначальным сообщениям, убито около 200 террористов, включая их лидера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара также было уничтожено более 100 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов.

Накануне замначальника пресс-центра министерства обороны Фавад Аман сообщил, что ВВС США вечером в субботу нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Шеберган. Применялся стратегический бомбардировщик B-52.