Футболист "Лестера" выбыл до конца года

Уэсли Фофана получил жуткую травму в контрольном поединке.

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана больше не сыграет в 2022 году. 20-летний игрок получил ужасную травму в товарищеском матче с "Вильярреалом" (3:2).

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс рассказал о подробностях состояния Уэсли. По словам специалиста, в ближайшее время Фофана перенесет операцию.

"Обследование показало серьезное повреждение медиальной связки. В понедельник у Фофана операция. Он больше не выйдет на поле в текущем году.

В ближайшие полгода станет понятно, когда он сможет вернуться", - приводит слова Роджерса Sky Sports.

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