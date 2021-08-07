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Во Франции молодежь специально заражает друг друга Covid-19, чтобы не вакцинироваться

  14   0 07.08.2021, 21:05 | Новости, Мир
Во Франции молодежь специально заражает друг друга Covid-19, чтобы не вакцинироваться

Во Франции молодые люди стали намеренно заражаться коронавирусом, чтобы избежать вакцинации. Целью они называют получение "Санитарного пропуска", который в стране стал обязателен для посещения любых публичных мест.

Об этом сообщает Focus.

"В худшем случае это (коронавирус - Ред.) уложит меня в постель на несколько дней, в лучшем случае у меня вообще нет симптомов", - цитируют журналисты 20-летнего парня, который хочет заразиться.

В то же время другой молодой человек рассказал представителям СМИ, что намеренно перестал носить маску и стал реже мыть руки, чтобы побыстрее заболеть, выздороветь и получить заветный "Санитарный пропуск". Уточним, что санитарный пропуск как обязательный документ для всех граждан Франции вступит в силу уже в этот понедельник. Законопроект, поддержанный парламентариями, предусматривает, что этот пропуск получают люди, которые либо вакцинировались от коронавируса, либо переболели ним. Без документа будет невозможно пойти в ресторан, кафе или любое другое место.

Журналисты также привели слова 20-летней студентки, которая сказала: "Честно говоря, если бы подруга сказала мне, что у нее Covid, я бы, возможно, пошла к ней, чтобы она на меня покашляла". Она предпочитает, чтобы иммунитет научился "побеждать болезнь естественным путем".

Еще один молодой человек из Франции пишет: "Я предпочел бы иметь Covid один раз, чем вакцинироваться каждые три месяца до конца жизни".

Подобные высказывания массово ходят в социальных сетях. Вот что пишет еще одна пользовательница, когда ее муж был помещен в карантин из-за Covid-19. "Я перепробовала все, чтобы получить это. Невозможно".

Эксперты осуждают такое отношение. "Они не понимают реальной тенденции, - сказал эпидемиолог Филипп Амуайель. - Играть в такие игры с вирусом - это "полная ошибка. Молодые люди чувствовали себя в безопасности, но в последнее время средний возраст пациентов интенсивной терапии, страдающих Covid, снизился. И даже если инфекция изначально протекает бессимптомно, нельзя игнорировать риск долгосрочных последствий".

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