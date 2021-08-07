Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:37

СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

16:01

Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

15:38

Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок, - Кузин

15:02

Литва обещает выдавать до 300 евро каждому мигранту за возвращение на родину

14:30

Додо: "Шахтеру" нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень

14:03

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, 10 раненых

13:31

Украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью

13:04

США объявят о новых санкциях против Беларуси в годовщину выборов президента, - CNN

12:32

Во Львове вблизи перекрестка сбили водителя электросамоката, он в реанимации

12:05

Хижняк проиграл впервые за пять лет

11:33

В Украине новый рекорд COVID-прививок за сутки: вакцинировали более 170 тысяч человек

11:06

Госдепартамент США обновил "черный список" террористов

10:34

Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия по всему миру

10:07

Как на украинцев вешают кредиты, которых они не брали – расследование

09:35

У Києві за вакцинацію почали дарувати квитки на футбол

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Литва обещает выдавать до 300 евро каждому мигранту за возвращение на родину

  6   0 07.08.2021, 15:02 | Новости, Мир
Литва обещает выдавать до 300 евро каждому мигранту за возвращение на родину

Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию.

Об этом сообщила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте в комментарии радио LRT.

Однако точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не определены. Но называется сумма до 300 евро.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и Департаменту миграции предлагать карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", - сказала Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции страны сообщила, что новый порядок должен быть утвержден на следующей неделе после рассмотрения министром внутренних дел.

Между тем, глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас считает, что добровольно вернутся домой захотят не много мигрантов, даже если Литва предложит им финансовую поддержку.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникли около 5 000 мигрантов. В основном это выходцы из Ирака и стран Африки.

С 3 августа МВД Литвы ужесточил меры по охране границы. Теперь пограничники должны не только задерживать нелегальных мигрантов, но и не допускать пересечения ими границы - отправлять их обратно в Беларусь. В результате этих действий в общей сложности 700 мигрантов не смогли перейти границу.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (121)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]