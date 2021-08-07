Литва обещает выдавать до 300 евро каждому мигранту за возвращение на родину

Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию.

Об этом сообщила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте в комментарии радио LRT.

Однако точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не определены. Но называется сумма до 300 евро.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и Департаменту миграции предлагать карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", - сказала Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции страны сообщила, что новый порядок должен быть утвержден на следующей неделе после рассмотрения министром внутренних дел.

Между тем, глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас считает, что добровольно вернутся домой захотят не много мигрантов, даже если Литва предложит им финансовую поддержку.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникли около 5 000 мигрантов. В основном это выходцы из Ирака и стран Африки.

С 3 августа МВД Литвы ужесточил меры по охране границы. Теперь пограничники должны не только задерживать нелегальных мигрантов, но и не допускать пересечения ими границы - отправлять их обратно в Беларусь. В результате этих действий в общей сложности 700 мигрантов не смогли перейти границу.