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Додо: "Шахтеру" нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень

  3   0 07.08.2021, 14:30 | Новости, Спорт
Додо: "Шахтеру" нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень

Игрок донецкого клуба высказался о готовности команды к сезону.

Футболист донецкого "Шахтера" Додо поделился подробностями восстановления после матча с "Генком" (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

"С приходом Мистера в команду с самого начала сборов мы уделяли очень много внимания физической подготовке. Думаю, коллектив готов. Я говорил с другими ребятами, которые играли с "Генком", и скажу, что все уже восстановились и чувствуют себя хорошо. Считаю, сборы отлично повлияли на наши физические кондиции, мы готовы функционально".

Бразильский защитник оценил проведение двух матчей за одну неделю.

"Конечно, непросто. Прекрасно это понимаем, но должны играть в плей-офф по результатам прошлого сезона. Сейчас главное - побеждать в каждом матче, так как в этом году мы хотим стать намного лучше".

Додо поделился ожиданиями от поединка с "Александрией" в рамках чемпионата Украины.

"Хорошие. Лично я уже встречался с "Александрией" и забивал ей, мне нравится играть с этой командой. Думаю, мы будем подготовленными, ведь нам, несомненно, нужно добыть 9 очков - это наша цель. Для нас каждый поединок - финал: что с "Генком" в Лиге чемпионов, что с "Александрией" в УПЛ должны выступать на одном уровне".

Игрок донецкого клуба также оценил готовность команды к сезону.

"Мы лишь два месяца с новым тренером, но уже многому смогли научиться. Думаю, нужно еще время, чтобы выйти на более высокий уровень. Считаю, в первых трех поединках команда показала себя достойно, так что с каждым разом будет все лучше", - отметил Додо.

Матч "Шахтер" - "Александрия" состоится сегодня, 7 августа. Стартовый свисток - в 19:30.

shakhtar.com
Фото Football.ua

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