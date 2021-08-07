Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, 10 раненых

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров поезда в Токио, ранив 10 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн вечером в пятницу. По данным местных СМИ, 36-летний подозреваемый был задержан. Он заявил полиции, что рассердился, когда увидел женщин, которые «выглядели счастливыми», и решил их убить.

Одна жертва, студентка, получила более серьезные травмы, чем остальные.

Как отмечает издание, насильственные преступления в Японии редки, и в Токио, где проходят Олимпийские игры, действуют строгие меры безопасности.