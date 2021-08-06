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Министр обороны Израиля пригрозил Ирану войной

  90   0 06.08.2021, 06:05 | Новости, Мир
Министр обороны Израиля пригрозил Ирану войной

Министр обороны Израиля Бени Ганц пригрозил Ирану войной из-за атаки на нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана.

Об этом передает ABC News, информирует UAINFO.org.

«Сейчас нам надо предпринять конкретные действия, совершить военные атаки на Тегеран», — сообщил глава Минобороны.

Комментируя угрозы израильских властей, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что они могут сами принимать решения, которые считают целесообразными.

В ответ иранская сторона в очередной раз обвинила Израиль в атаках на грузовые судна, которые следуют в Сирию.

Хотя Тегеран не признался в причастности к происшествию с Mercer Street, Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Действия Ирана в регионе Персидского залива назвали «дестабилизирующими».

Японский нефтяной танкер подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе 30 июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании.

Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

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