Компания Moderna заявила о необходимости третьей дозы вакцины

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса.

Об этом сообщает CNBC, информирует UAINFO.org.

Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины и утверждает, что она вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавирус "Дельта".

В рамках второй фазы испытаний компания Moderna тестирует 50-микрограммовую дозу трех вакцин-бустеров на ранее вакцинированных людях, которым первые две дозы традиционно ввели по 100 микрограмм.

Также в компании сообщили, что после третьей прививки уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее непривитых людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.