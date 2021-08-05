Семь фатальных ошибок ельцинских демократов

В России через тридцать лет после августовской революции 1991 года, окончательно (как тогда казалось) уничтожившей советский тоталитаризм, уровень политических репрессий, идеологического давления, внешнеполитической агрессии близок, а в чём-то и превосходит тот, который был в СССР до перестройки.

Об этом на своей странице в Facebook пишет российский социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Как участник тех событий постоянно задаю себе вопрос: как же мы всё так бездарно про...валили? Составил короткий список основных ошибок, приведших к возрождению в стране авторитарного, террористического режима. Я не знаю, имели ли шансы избежать их новые власти и демократическое движение в целом. Проблема в том, что такие попытки не только не предпринимались, но даже практически не обсуждались.

1. Не был организационно уничтожен, объявлен преступной организацией и персонально люстрирован КГБ. Новые власти считали, что КГБ просто инструмент контроля над обществом, который теперь перешел в их руки. Один "демократический" руководитель "новой России" говорил в начале 90-х на неформальной встрече с сотрудниками спецслужб: раньше вы ловили для коммунистов нас, демократов, а теперь будете для нас ловить красно-коричневых. Чекисты слушали, кивали головой, а сами готовили реванш.

2. Не была проведена люстрация советской и партийной номенклатуры. Она (правящий класс в СССР) плавно перешла в этом же качестве в "демократическую" Россию и только увеличила свои привилегии. Разница в уровне жизни между начальством и другими сотрудниками на всех уровнях стала во много раз больше, чем был в бывшем СССР: от школ и ВУЗов до органов власти и госкорпораций (министерств). Номенклатура понимала, что подлинные демократические ре-формы уничтожили бы ее власть и привилегии и сделала все, чтобы их провалить.

3. Вместо того, чтобы предоставить Чечне независимость, против нее начали агрессивную войну. Эта война была не только страшным преступлением против чеченского народа, но возродила влияние силовиков и воспитала целое поколение наемных убийц в погонах.

4. Не были добиты идеологические мифы совка, в том числе языческий культ Победы; не осуждены по-настоящему политические и этнические репрессии. Для этого надо было, прежде всего, просто открыть все архивы. Потом эти недобитые мифы стали идеологической основой путинского режима и его экспансионистского курса.

5. РПЦ получила мощную поддержку государства, начался новый этап слияния церкви и власти. «Демократические» губернаторы хвастались друг перед другом тем, сколько они восстановили на бюджетные деньги церквей и сколько приходов там открылось. А потом эта черная армия попов стала с утроенной силой распространять по стране невежество, ксенофобию и шовинизм; превратилась в опору империи Путина.

6. Приватизация была проведена по самому негативному для большинства общества сценарию. «Реформаторы» считали, что неважно, кому передать собственность лишь бы она слала частной (так почему не друзьям?), а дальше «рынок сам всё расставит на свои места». В действительности, население осталось ни с чем, а крупную собственность получили связанные с чиновниками преступники. Все это привело к власти криминальную олигархию, которая в какой-то момент призвала в диктаторы Путина, чтобы тот, как цербер, охранял наворованные ей капиталы.

Наверное, нужна была другая модель приватизации, которая соответствовала бы интересам большинства населения и сделал бы как можно больше граждан мелкими собственниками, например, через именные неотчуждаемые ваучеры на акции реальных предприятий.

7. Культ Ельцина в демократическом движении. Фактически вылепили из него нового царя. Многие начальники, в т.ч. из «демократов» его прямо царем и называли: «Царь сказал, царь возмутился, царь напился как свинья». Создали под него конституцию с очень сильными полномочиями президента, президентскую москвоцентричную республику, которая при Путине легко перешла в диктатуру.

Игорь ЭЙДМАН