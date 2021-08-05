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Світлана Фус: Брак сну небезпечний. Фізична втома – не єдина проблема

  16   0 05.08.2021, 20:01 | Новости, Общество
Світлана Фус: Брак сну небезпечний. Фізична втома – не єдина проблема

Щоб зберігати здоров'я, продуктивно працювати та добре себе почувати, корисно знати, скільки часу достатньо, щоб організм відпочивав під час сну. Адже фізична втома - не єдина проблема, що пов'язана з браком сну. Це може призвести до відсутності апетиту, утруднення мислення і зниження концентрації уваги.

Майте на увазі, що існує зв'язок між тим, скільки люди сплять і яка в них вага. В багатьох нестача сну істотно впливає на набір зайвої ваги, навіть за умови відносно нормального харчування. Тому сон може бути хорошим лікарем і помічником в нормалізації ваги, пише у Facebook дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

Скільки сну необхідно організму залежить від віку. Наш сон повинен тривати в середньому не менше 7 год. Чому це важливо?

По-перше, брак сну вносить розлад в роботу гормонів: греліну (гормон голоду) та лептину (гормон насичення) - обидва контролюють апетит, а також гормону сну (мелатоніну). 

Коли людина спить, в організмі виробляється гормон лептин. Він пригнічує утворення гормону голоду греліну. Чим менше людина спить, тим вище концентрація греліну - і тим гостріше відчуття голоду, більший апетит ніж у тих, хто достатньо відпочиває кожну ніч.

При низькому вмісті в крові гормону сну мелатоніну також збільшуються ризики зайвої ваги.

По-друге, при недосипанні людина відчуває себе млявою і втомленою, не активна, знижується тим самим кількість «спалених калорій». Якщо це відбувається регулярно - сповільнений обмін речовин не примусить себе довго чекати.

Є ще одне пояснення впливу сну на апетит, яке зараз активно вивчається. При недосипанні в організмі підвищується рівень ендогенних канабіноїдів - сполук, що виробляються в нашому організмі і за структурою близькі до наркотичних компонентів марихуани. Вже доказано, що концентрація деяких з них при недосипанні зростає на третину. Якщо більша їх концентрація - людина починає шукати чогось поїсти.

Існують «побічні ризики» короткого нічного сну для зайвої ваги. Людина, яка менше спить, має більше часу та можливостей, щоб поїсти. 

Тому худнути потрібно не сидячи, а лежачи і уві сні. Від якості сну буде залежати не тільки вага, але і ефективність енерговитрат протягом дня.

Сон менше 7 годин збільшує ризик не тільки ожиріння, але і діабету, гіпертонії, ішемічної хвороби серця. Брак сну негативно впливає на когнітивні (пізнавальні), функції мозку, збільшує ймовірність помилок на роботі.

Будьте здорові і сильні! Добрих снів і хорошого настрою щоранку. 

Світлана ФУС, дієтолог

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