Екстремальна спека в Греції: метеорологи зафіксували рекордні +47 градусів

Спека в Греції набирає оберти - в країні зафіксували рекордну температуру в +47 градусів.

Як повідомляє Ekathimerini, Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі на півночі Греції, інформує НВ.

Також сильна спека спостерігається в Макракомі і в районі Арфара, там стовпчики термометрів піднялися до +46.

У столиці Греції найвища температура - + 45 °C.

На тлі екстремальної спеки в Греції продовжують боротися з лісовими пожежами.

У лікарні госпіталізували вже 16 осіб.

Лісові пожежі спалахнули в кінці серпня. До гасіння вогню залучили авіацію.

НВ