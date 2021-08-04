Екстремальна спека в Греції: метеорологи зафіксували рекордні +47 градусів

Спека в Греції набирає оберти - в країні зафіксували рекордну температуру в +47 градусів.
Як повідомляє Ekathimerini, Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі на півночі Греції, інформує НВ.
Також сильна спека спостерігається в Макракомі і в районі Арфара, там стовпчики термометрів піднялися до +46.
У столиці Греції найвища температура - + 45 °C.
На тлі екстремальної спеки в Греції продовжують боротися з лісовими пожежами.
У лікарні госпіталізували вже 16 осіб.
Лісові пожежі спалахнули в кінці серпня. До гасіння вогню залучили авіацію.