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Екстремальна спека в Греції: метеорологи зафіксували рекордні +47 градусів

  30   0 04.08.2021, 17:01 | Новости, Мир
Екстремальна спека в Греції: метеорологи зафіксували рекордні +47 градусів

Спека в Греції набирає оберти - в країні зафіксували рекордну температуру в +47 градусів.

Як повідомляє Ekathimerini, Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі на півночі Греції, інформує НВ.

Також сильна спека спостерігається в Макракомі і в районі Арфара, там стовпчики термометрів піднялися до +46.

У столиці Греції найвища температура - + 45 °C.

На тлі екстремальної спеки в Греції продовжують боротися з лісовими пожежами. 

У лікарні госпіталізували вже 16 осіб.

Лісові пожежі спалахнули в кінці серпня. До гасіння вогню залучили авіацію.

НВ

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