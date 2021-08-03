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Син просив: українка Алла Черкасова здобула для України шосту "бронзу" на Олімпійських іграх в Токіо (фото)

  6   0 03.08.2021, 16:00 | Новости, Спорт
Син просив: українка Алла Черкасова здобула для України шосту "бронзу" на Олімпійських іграх в Токіо (фото)

Алла Черкасова / фото REUTERS

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо.

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії 68 кг українка боролася з представницею Японії, олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Сарою Досе, інформує УНІАН.

Українка перемогла "на туше", поклавши суперницю на лопатки.

Для Черкасової це перша олімпійська медаль і Остання олімаіада у кар'єрі.

"Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада - останній шанс здійснити мрію", -  сказала Алла Черкасова перед півфіналом.


Алла Черкасова / фото REUTERS

Нагадаємо, що на шляху до бронзової нагороди українка пройшла Агнешку Вещек з Польщі (11:0) і Анну Шель з Німеччини (6:0).

У півфіналі чемпіонка світу-2018 Черкасова зустрічалася з чинною чемпіонкою світу Тамірою Менса-Сток з США і у напруженій сутичці поступилася їй з рахунком 4:10.

Алла Черкасова: досягнення та остання Олімпіада в кар'єрі

32-річна уродженка Львова Черкасова - одна з найтитулованіших українських борчинь.

На чемпіонатах світу Черкасова вигравала золото (у 2018 році) і бронзу (у 2010-му).

Вона ставала чемпіонкою Європи в 2019 році, а також виграла на ЧЄ одне срібло і три бронзи. Також в активі Черкасової бронзова медаль на Європейських іграх-2019.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію", - казала Черкасова про ігри в Токіо.

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