Часто россияне специально устраивают катастрофу, как в том же Карабахе, а потом влазят туда с видом миротворцев. Более того, не раз и не два, Москва прямо говорит о том, что ее интересы надо учитывать или у вас начнутся проблемы. Так было с терроризмом в Европе. Лавров лично пугал Европу тем, что если испортить отношение с россией, то избежать проблем с террористами не удастся. То же самое сейчас говорит Лукашенко.

И вот в связи с этим возникает вопрос о том, почему в районе популярных курортов случились пожары после того, как в Турцию и Египет возобновился массовый заезд отдыхающих из РФ? Ведь до этого, когда россиян почти не было - ничего не горело, хотя жара - была, лес - был, а пожара - не было. В Египте, например, просто гореть нечему и там нет этой проблемы, а вот в Турции - началось и как теперь видно - не в одном или двух местах, что можно было бы списать на какие-то естественные причины, а в 107 местах практически сразу, пишет в своем блоге ANTI-COLORADOS,

И вот правильно поставленный вопрос вынудил присмотреться к этой проблеме внимательно. Поскольку Турция славится своими дронами, то их привлекли к патрулированию пожароопасных мест и обнаружили, что пожары возникают с помощью каких-то темных личностей, которые просто поджигают заросли.