Росіяни мало не знищили МКС: подробиці небезпечного інциденту

Модуль "Наука" перед стикуванням з МКС / фото REUTERS

Російський модуль" Наука " ледь не знищив роботу всієї Міжнародної космічної станції - після стикування в апарату незаплановано спрацювали двигуни.

Про це повідомили в NASA, пише УНІАН.

Інцидент стався близько 19:45 за Києвом. В американському аерокосмічному агентстві зазначають, що двигуни модуля включилися "ненавмисно і несподівано".

Незабаром турбіни відключили, але через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів. Члени екіпажу повернули станцію у вихідне положення, і зараз всі системи МКС функціонують нормально.

"Члени екіпажу знаходяться в безпеці. Їхній графік на сьогодні буде зосереджений на зусиллях з відновлення положення станції після несподіваної втрати орієнтації, викликаної спрацьовуванням двигунів російського модуля "Наука"", - заявили в NASA.

Модуль "Наука": що відомо

"Роскосмос" запустив "Науку" з космодрому Байконур 21 липня, а через вісім днів модуль пристикувався до МКС.

Росіяни стверджують, що мета модуля - науково-прикладні дослідження та експерименти. Крім того, модуль оснащений туалетом і каютою для третього члена екіпажу РФ.

Втім, інцидент з "Наукою" не єдиний, який наразив екіпаж МКС на небезпеку з вини Росії. Наприклад, у російському сегменті виявили тріщину, через яку на станції падав тиск.