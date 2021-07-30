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Министр инфраструктуры Украины опроверг информацию о строительстве платных дорог

  5   0 30.07.2021, 09:59 | Новости, Авто
Министр инфраструктуры Украины опроверг информацию о строительстве платных дорог

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, которым опроверг информацию о том, что в скором времени в нашей стране появятся платные дороги.

Об этом информирует UAINFO.org.

Александр Кубраков отмечает, что речь идет о строительстве дорог на основании партнерства между государством и частными компаниями, а не о концессии, как сообщалось ранее.

Чиновник добавил, что инвесторы, которые вложат средства в строительство дорог в Украине, будут частями получать свои деньги от государства, а не из карманов водителей.

Добавим, что речь идет о таких участках дорог:

  • М-03 Борисполь-Полтава;

  • М-06 Киев-Ровно;

  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (М-04, Н-11);

  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

  • Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);

  • М-14 Херсон-Николаев.

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