Министр инфраструктуры Украины опроверг информацию о строительстве платных дорог

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, которым опроверг информацию о том, что в скором времени в нашей стране появятся платные дороги.

Об этом информирует UAINFO.org.

Александр Кубраков отмечает, что речь идет о строительстве дорог на основании партнерства между государством и частными компаниями, а не о концессии, как сообщалось ранее.

Чиновник добавил, что инвесторы, которые вложат средства в строительство дорог в Украине, будут частями получать свои деньги от государства, а не из карманов водителей.

Добавим, что речь идет о таких участках дорог: