Министр инфраструктуры Украины опроверг информацию о строительстве платных дорог

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, которым опроверг информацию о том, что в скором времени в нашей стране появятся платные дороги.
Об этом информирует UAINFO.org.
Александр Кубраков отмечает, что речь идет о строительстве дорог на основании партнерства между государством и частными компаниями, а не о концессии, как сообщалось ранее.
Чиновник добавил, что инвесторы, которые вложат средства в строительство дорог в Украине, будут частями получать свои деньги от государства, а не из карманов водителей.
Добавим, что речь идет о таких участках дорог:
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М-03 Борисполь-Полтава;
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М-06 Киев-Ровно;
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Днепр-Кривой Рог-Николаев (М-04, Н-11);
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Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);
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Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);
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М-14 Херсон-Николаев.