Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:01

У морі поблизу Палермо підводні археологи віднайшли давньоримське судно з вантажем амфор

19:01

Шакіра може потрапити до в'язниці через мільйонні податки

18:01

Лямбда-варіант коронавірусу навчився ховатися від імунітету, - вчені

17:01

Запах катастрофы. Так уже много раз было в истории России, будет, вероятно, и в этот раз

16:06

Спасибо, не надо: аналитики выяснили, почему 40% пользователей смартфонов отключают 5G

15:00

Ян Валетов: Содержимое мусорных баков сейчас лучше, чем ассортимент магазинов в СССР

13:59

Собаки способны распознавать ложь - исследователи

13:03

Спецоперація "Окупація". Як російські спецслужби створювали умови для вторгнення в Крим

12:01

Запуск "Північного потоку - 2" має два серйозні наслідки для України

11:00

Росіяни мало не знищили МКС: подробиці небезпечного інциденту

09:59

Министр инфраструктуры Украины опроверг информацию о строительстве платных дорог

09:30

В анексованому Криму померла мати українського режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва

09:00

Казарин: Все изменилось. Кто может прийти после Путина

08:01

У Києві магазином розгулював чоловік у футболці з гербом РФ. Чим усе закінчилося (відео)

07:00

Поставили ультиматум: сенатори США вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2" – Bloomberg

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

У морі поблизу Палермо підводні археологи віднайшли давньоримське судно з вантажем амфор

  9   0 30.07.2021, 20:01 | Новости, Мир
У морі поблизу Палермо підводні археологи віднайшли давньоримське судно з вантажем амфор

Фото: Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Підводні археологи зробили знімки корабля, який лежить на дні поблизу з островом Ізола-делле-Фемміне за 14 км від берега міста Палермо

Про це розповідає "НВ" з посиланням на Guardian.

Знайдений корабель знаходиться на глибині 92 метрів в Тірренському морі, недалеко від острова Ізола-делле-Фемміне.


Перші знімки підводного робота виявили на кораблі великий вантаж винних амфор.

"Середземне море постійно дає нам цінні елементи для відтворення нашої історії, пов'язаної з морською торгівлею, типами човнів, логістикою", - прокоментувала знахідку морський суперінтендант сицилійського регіону Валерія Лі Віньї, яка почала експедицію. 

Історики запевняють, що отримані дані проллють світло на торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками і іншими продуктами на теренах від Північної Африки до сучасних Іспанії і Франції.

Поліція була проінформована про місцезнаходження цього судна в ході розслідування походження викрадених артефактів, проданих на чорному ринку в північній Італії.

У червні італійська влада вилучила у бельгійського колекціонера сотні незаконно зібраних археологічних знахідок.

НВ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]