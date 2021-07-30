У морі поблизу Палермо підводні археологи віднайшли давньоримське судно з вантажем амфор

Фото: Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Підводні археологи зробили знімки корабля, який лежить на дні поблизу з островом Ізола-делле-Фемміне за 14 км від берега міста Палермо

Про це розповідає "НВ" з посиланням на Guardian.



Знайдений корабель знаходиться на глибині 92 метрів в Тірренському морі, недалеко від острова Ізола-делле-Фемміне.



Перші знімки підводного робота виявили на кораблі великий вантаж винних амфор.

"Середземне море постійно дає нам цінні елементи для відтворення нашої історії, пов'язаної з морською торгівлею, типами човнів, логістикою", - прокоментувала знахідку морський суперінтендант сицилійського регіону Валерія Лі Віньї, яка почала експедицію.

Історики запевняють, що отримані дані проллють світло на торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками і іншими продуктами на теренах від Північної Африки до сучасних Іспанії і Франції.

Поліція була проінформована про місцезнаходження цього судна в ході розслідування походження викрадених артефактів, проданих на чорному ринку в північній Італії.



У червні італійська влада вилучила у бельгійського колекціонера сотні незаконно зібраних археологічних знахідок.

НВ