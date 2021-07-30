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Шакіра може потрапити до в'язниці через мільйонні податки

  9   0 30.07.2021, 19:01 | Новости, Культура
Шакіра може потрапити до в'язниці через мільйонні податки

Співачка в серйозній небезпеці / фото - instagram.com/shakira

Співачка Шакіра може потрапити до в'язниці. Вже незабаром зірку можуть посадити за ґрати через мільйонні податки, які вона не платила.

Про це повідомило французьке видання elpais, пише УНІАН.

Так, співачка потрапила в досить неприємну історію. Протягом трьох років в Іспанії велося таємне розслідування через те, що Шакіру підозрювали в приховуванні податків на суму понад 14 мільйонів євро.

Тепер слідчі органи Іспанії упевнилися в своїх здогадах і вважають, що Шакіра дійсно заборгувала державі мільйонні податки за безліч років. За це співачці загрожує реальний тюремний термін. Крім цього, прокуратура закидає зірці відразу шість епізодів злочинів.

Якщо Шакіра не зуміє вибудувати свій захист і не знайде законних виправдань, суд Іспанії з легкістю посадить її за ґрати. Співачка вже намагалася довести свою невинність, але у неї нічого не вийшло.

Зірка стверджує, що вже багато років вона живе на Багамах і майже не буває у себе на батьківщині в Іспанії. Шляхом цього, як вважає Шакіра, їй не потрібно платити податки. 

Однак слідство словам співачки не повірило. Обвинувальні служби стверджують, що Шакіра дійсно часто не була у себе вдома в Барселоні, але вона все ж поверталася на батьківщину в перервах між своїми гастролями. За законами Іспанії, громадянин країни може отримати податкове резидентство, якщо проводить в країні не менше шести місяців і одного дня за рік. 

Шакіра, на думку звинувачення, проводила на батьківщині навіть більше цього терміну, тому податки їй все-таки варто було платити. Чи зуміє зірка уникнути тюремного ув'язнення і чи знайде вона понад 14 мільйонів євро на виплату боргів - покаже час.

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