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На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках: коли і як зросте ціна

  5   0 26.07.2021, 23:46 | Новости, Мир
На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках: коли і як зросте ціна

Ціни на проїзд у приміських маршрутках обіцяють підняти вже з вересня.

З вересня на приміських маршрутах Києва тарифи на проїзд у маршрутках обіцяють підняти на 10-16%.

Про це повідомляють "Вести" з посиланням на голову Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко, інформує UAINFO.org.

"Подорожчання проїзду найближчим часом торкнеться всієї правобережної частини Київської області. За час карантину наші підприємства сильно постраждали, адже працювали в півсили, а підтримки від держави не отримали. Ми не просили компенсації, грошей, але чекали, що нам нададуть гарантії перед банками, які зараз нас обклали штрафними санкціями. Адже багато хто брав кредити для покупки автобусів, і їх треба віддавати. Але при цьому перевізників штрафували за відсутність у пасажирів масок, за перевезення в салоні більше 50% пасажирів і так далі. А потім ще й паливо підвищилося в ціні. Так що ми стали заручниками обставин. У вересні підвищення буде від 10 до 16%, але на кожному маршруті індивідуально", - заявив Павленко.

При цьому голова Асоціації перевізників нарікає на водіїв, мовляв, все подорожчання через них. 

"Основні збитки у нас не через те, що ми мало заробляємо, а тому, що водії привласнюють солідні суми. Квитки не врятують, як і кондуктори. Вихід-тільки безконтактна форма оплати врятує. Всі перевізники розуміють механізм, але терплять, тому що водіїв не вистачає", - пояснює Павленко.

Водії своєю чергою запевняють, що винне начальство. І кажуть, що тарифу в 17 грн на маршруті Ірпінь-Київ цілком достатньо.

"Нашим начальникам все мало, ось вони і підвищують вартість проїзду. А насправді і 17 грн було б достатньо. Карантин, підвищення ціни на деталі або пальне - це брехня. Зарплата водіїв не підвищується, ремонтуємо маршрутки своїм коштом. А при цьому з підвищенням вартості нам підняли планку-план з перевезень і зборів збільшили. Ми самі не раді. Вони ж ще й по місту хотіли підняти проїзд з 7 до 10 грн. Вранці в суботу ми возили по 10 грн, в обід знизили, тому що місцева маршрутка не підняла вартість", - розповів водій маршрутного таксі Ірпінь - Київ - Ірпінь Олександр.

Відзначимо, що в справі підвищення проїзду на маршрутах вже з'явилися "передовики", які вересня чекати не стали і підвищили ціни на проїзд вже зараз. Так, ціни вже підвищилися в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі (до 27 грн), Бородянки, Клавдієво (проїзд подорожчав з 30 до 37 грн), інші напрямки - на черзі. 

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