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27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

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27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

  6   0 26.07.2021, 22:48 | Новости, Общество
27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

27 липня на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі. 

Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», інформує UAINFO.org.

Отже, 27 липня із 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

  • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

  • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Також звертаємо увагу, що 27 липня змінять маршрути руху громадського транспорту.

 

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