27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

27 липня на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», інформує UAINFO.org.

Отже, 27 липня із 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);