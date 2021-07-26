27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

27 липня на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.
Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», інформує UAINFO.org.
Отже, 27 липня із 06:00 буде перекрито рух:
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на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
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на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
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на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
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на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
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на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
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на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
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на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
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на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
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на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
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на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
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на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
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на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.
Також звертаємо увагу, що 27 липня змінять маршрути руху громадського транспорту.