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В США блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

  8   0 25.07.2021, 18:30 | Новости, Мир
В США блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

Фото: АА

В штате Калифорния от коронавируса умер 34-летний блогер Стивен Гармон, который высмеивал кампанию вакцинации против болезни COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Верующий протестантской церкви Hillsong Стивен Гармон был известным противником вакцинации в США. Он отказывался от прививки, утверждая, что его защитит вера.

Даже перед смертью он шутил о пандемии и прививках, публикуя юмористические изображения и отмечая, что доверяет Библии, а не специалисту по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

После заражения коронавирусом у Гармона началась пневмония, его лечили в одном из медучреждений рядом с Лос-Анджелесом, там он и умер в прошлую среду, 21 июля. 

В своем последнем посте в Твиттере в среду Гармон попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к ИВЛ. "Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста", - написал антивакцинатор. 

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 25 июля зафиксировали 194 425 481 случай заражения коронавирусом. При этом 176 489 273 человека выздоровели, 4 168 714 пациента умерли.

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