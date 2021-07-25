Ніна Матвієнко розповіла, як її син пішов у монастир

Відома українська співачка Ніна Матвієнко розповіла про життя старшого сина Івана, який пішов у монастир. Артистка зізналася, як сприйняла рішення сина стати ченцем.

Так, за словами Матвієнко, Іван давно готував батьків до того, що збирається стати ченцем. Хлопець їздив із групами та молодшим братом у монастирі, говорила знаменитість в інтерв'ю каналу "Україна". Але фінальною крапкою стало рішення артистки з чоловіком, чи буде їхній син ченцем чи ні, інформує UAINFO.org.

"Коли старший син щось вирішив, то він йде до кінця. Але, якби батько і мати не дали благословення, то він би не пішов у монастир. Ми з батьком його благословили. Його віра сильна, і можливо, завдяки його молитвам, все у нас в родині добре, всі живі-здорові", - зізналася зірка.

Також Матвієнко розповіла, що зараз її син бере участь у реставрації старовинного храму, а вона допомагає у відновленні архітектурного пам'ятника матеріально. За словами артистки, передусім потрібно зберегти велич минулого, щоб зберегти душу.

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