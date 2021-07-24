В США большинство невакцинированных и в дальнейшем не планируют делать прививки

Большинство американцев, которые не вакцинированы от COVID-19, и в дальнейшем не намерены делать прививки.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований связей с общественностью AP-NORC.

Согласно опубликованным результатам, 45% непривитых в США заявили, что точно не будут вакцинироваться, еще 35% - скорее всего этого не будут делать.

В то же время 16% предположили, что сделают прививки, 3% - обязательно сделают.

Согласно опросу, непривитые сомневаются в эффективности вакцины относительно новых штаммов, несмотря на доказательства того, что она обеспечивает защиту, в том числе и от штамма Delta.

Так, 64% непривитых не уверены, что вакцины эффективны, тогда как 25% определенной степени уверены, 10% - полностью уверены.

Опрос был проведен после сообщений о резком росте инфицирования штаммом Delta среди невакцинированных (так называемую «пандемию среди невакцинированных»). На сегодня в США 83% зараженных имеют именно этот штамм.

Среди госпитализированных и умерших - только непривитые. За последнюю неделю количество новых заражений выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей, уровень госпитализации - на 32%, смертность - на 9%.