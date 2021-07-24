В Украину завезли мороженое с опасным веществом

В мороженое, которое продавалось в супермаркете известной сети, нашли опасное для здоровья людей вещество.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в добавке-стабилизаторе найден этиленоксид. Это вещество, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов, пишет УНИАН.

"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение относительно обнаружения несанкционированного вещества этиленоксид в добавке-стабилизаторе, которая добавлялась в мороженое "Mars Wrigley Confectioner", - говорится в сообщении.

Производителем мороженого является Франция, в Украину его завезли из Румынии, конечный срок использования до 31 марта 2023 года.

В Госпродпотребслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое из продажи.

"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют обращение вышеуказанной продукции, о необходимости изъять ее из обращения в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

Этиленоксид - канцерогенное вещество, которое часто используют для стерилизации медицинского оборудования. При обычных условиях находится в газообразном состоянии.

УНИАН