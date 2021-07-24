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Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое (видео)

  2   0 24.07.2021, 12:02 | Новости, Мир
Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое (видео)

Фото: Скриншот | Kargu

Барражирующий снаряд способен разгоняться до скорости в 120 км/ч, объединяясь в группы до 20 дронов.

Турецкая госкомпания "STM" заключила первый контракт на поставку дрона-камикадзе "Kargu" на экспорт, который должен быть завершен до конца 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство АА.com, пишет Фокус.

Куда будут поставлены дроны неизвестно, однако в Управлении оборонной промышленности Турции заявляют, что Kargu - это национальная гордость страны и сейчас ведутся переговоры об экспорте БЛА в другие страны.

"Турция продолжит наращивать экспорт продукции оборонной промышленности, которая зарекомендовала себя на поле боя и произведена на основе отечественного потенциала", - сказал глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

Дрон выполнен в формате квадрокоптера, его масса - 6,28 кг. Он способен переносить 1,6 боеголовку, а также достигать скорости в 120 км/ч. Дальность работы от 5 до 10 км, а продолжительность полета составляет приблизительно 15 минут.

Сообщается, что дрон способен действовать в составе роя беспилотников до 20 единиц. Разработка Kargu велась с 2017 года.

Напомним, Турция в ходе испытаний сбросила с беспилотника термобарическую бомбу. Для этого использовался дрон Songar, способный вооружаться как стрелковым оружием, так и системой для сброса бомб.

Ранее Турция испытала ударные БПЛА Bayraktar с украинскими двигателями. Аппарат находился сутки в полете, пролетев за это время 6000 км. Сообщалось, что Турция планирует закупить боевых роботов для своей армии. В тендере участвует 4 компании.

Фокус

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