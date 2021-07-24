Актриса и дочь маркиза Клара Пэджет вышла замуж за манекенщика (фото)

Фото: Соцсети

Избранником звезды сериала "Черные паруса" стал Оскар Туттиетт

Единственная дочь восьмого маркиза Англси, актриса Клара Пэджет вышла замуж за своего давнего бойфренда Оскара Туттиета, модели Burberry и концертного продюсера. Об этом пишет Daily Mail, пишет Фокус.

В прошедшие выходные 32-летняя актриса Клара Пэджет сыграла свадьбу в своем семейном поместье Plas Newydd в Англси. Датой торжества было выбрано 17 июля 2021 года - день первой годовщины свадьбы внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.

Клара Пэджет и ее избранник перед алтарем

Для церемонии Клара выбрала платье цвета слоновой кости, которое ей на заказ сшили друзья: дизайнеры Саванна Миллер и Яна Сашей. Волосы ей уложил еще один друг - знаменитый парикмахер Нил Муди.

Клара Пэджет и Оскар Туттиет

А за праздничный макияж невесты отвечала королевский визажист Мэри Гринвелл, которая много лет занималась мейком принцессы Дианы и актрисы Брук Шилдс. За организацию свадьбы взялись эксперты из Liz Linkleter Events.

"Не знаю, с чего начать. Как сказать, что это был лучший день в моей жизни, и ты сделал меня самой счастливой девушкой в ​​мире, не прибегая к клише? Ты согласен. Я согласна. И я люблю тебя", - написала Пэджет в соцсетях. С Оскаром Клара встречалась еще с 2019 года, однако свадьбу пара решила отложить, пока пандемия коронавируса не уляжется.

Клара Пэджет и Оскар Туттиет/Все фото: Instagram

larapaget

На мероприятии присутствовали леди и диджей Мэри Чартерис, Джейми Уинстон, Уилла Кесвик, Китти Вордсворт и Фрэн Катлер.

Клара дебютировала, как и многие британские актеры, в сериале "Убийства в Мидсоммере", однако прославилась она благодаря роли в сериале "Черные паруса".

Клара Пэджет в сериале "Черные паруса"Фото: Скриншот

В телесаге Клара исполнила роль знаменитой пиратки Энн Бонни, которая вместе с не менее известным пиратом Джеком "Калико" Рэкхемом грабила торговые суда с Ямайки.

Также Клара известна, как близкая подруга Кары и Поппи Делевинь, а также дочери Мика Джаггера - Джорджии Мэй Джаггер, известной модели. Перед свадьбой подруги устроили Кларе грандиозный девичник.

Фокус