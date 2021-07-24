Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:01

Мертвые души: что происходит с информацией, когда закрываются сайты

20:01

Королевские биографы оценили последствия мемуаров принца Гарри о придворной жизни

18:00

"Это вопрос времени": Минздрав Украины прогнозирует "красную" зону карантина к осени (видео)

16:02

В Украину завезли мороженое с опасным веществом

15:01

В США большинство невакцинированных и в дальнейшем не планируют делать прививки

14:01

Динамо объявило о трансфере венесуэльского форварда (фото)

12:44

Стрелок Коростылев остановился в шаге от пьедестала Олимпиады-2020

12:02

Турция впервые поставила на экспорт дрон-камикадзе "Kargu", способный работать в рое (видео)

11:01

Актриса и дочь маркиза Клара Пэджет вышла замуж за манекенщика (фото)

10:01

"Идут очень бурные процессы": писатель Быков заявил, что Путина поддерживают лишь 5% россиян

09:03

Газопроводом Меркель преподносит Путину Украину на блюдечке – The Telegraph

08:02

До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота

06:10

Крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание (видео)

05:00

На Филиппинах детям снова запретили выходить из дома из-за COVID-19

03:00

В ОАСК обжалуют размер компенсации за жилье, разрушенное в результате агрессии России

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Королевские биографы оценили последствия мемуаров принца Гарри о придворной жизни

  86   0 24.07.2021, 20:01 | Новости, Мир
Королевские биографы оценили последствия мемуаров принца Гарри о придворной жизни

Эксперты считают, что мемуары принца Гарри разрушат надежду на его примирение с семьей \ фото REUTERS

Заявление принца Гарри, о том, что он выпустит мемуары, в которых расскажет всю правду о своей придворной жизни, вызвал опасения в Великобритании.

Члены королевской семьи предполагают, что Гарри будет писать мемуары под руководством своей супруги Меган Маркл, пишет УНИАН.

Королевский биограф Даниэла Эльзер выразила мнение, что этот поступок монарха станет "новым оружием для развязывания междоусобной войны", пишет издание Daily Star.

"Новая книга принца разрушает любую надежду на то, что между ним и его родственниками возможно хоть какое-нибудь перемирие. Этот поступок может стать последней каплей в чаше терпения королевы", - считает биограф.

"Интервью Меган и Гарри Опре Уинфри было лишь первым залпом в этой "междоусобной войне". Нам предстоит только наблюдать за тем, как развернется эта "битва братьев"", - отметила она.

Кроме этого, журналистам удалось выяснить, почему принц Уильям старательно избегал принца Гарри на открытии памятника их матери принцессе Диане в Лондоне.

Тогда встреча братьев состоялась впервые за долгое время после того, как Гарри уехал вместе с Меган Маркл и их сыном в Америку.

Присутствующие на мероприятии журналисты тогда отмечали, что оба брата вели себя нарочито отстраненно, хоть и старались сделать вид, что все нормально. Теперь же стала известна причина такого поведения. Как оказалось, о планах брата написать мемуары о придворной жизни принц Уильям уже знал на тот момент, передает popcornnews.

УНИАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (474)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]