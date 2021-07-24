Королевские биографы оценили последствия мемуаров принца Гарри о придворной жизни

Эксперты считают, что мемуары принца Гарри разрушат надежду на его примирение с семьей \ фото REUTERS

Заявление принца Гарри, о том, что он выпустит мемуары, в которых расскажет всю правду о своей придворной жизни, вызвал опасения в Великобритании.

Члены королевской семьи предполагают, что Гарри будет писать мемуары под руководством своей супруги Меган Маркл, пишет УНИАН.

Королевский биограф Даниэла Эльзер выразила мнение, что этот поступок монарха станет "новым оружием для развязывания междоусобной войны", пишет издание Daily Star.

"Новая книга принца разрушает любую надежду на то, что между ним и его родственниками возможно хоть какое-нибудь перемирие. Этот поступок может стать последней каплей в чаше терпения королевы", - считает биограф.

"Интервью Меган и Гарри Опре Уинфри было лишь первым залпом в этой "междоусобной войне". Нам предстоит только наблюдать за тем, как развернется эта "битва братьев"", - отметила она.

Кроме этого, журналистам удалось выяснить, почему принц Уильям старательно избегал принца Гарри на открытии памятника их матери принцессе Диане в Лондоне.

Тогда встреча братьев состоялась впервые за долгое время после того, как Гарри уехал вместе с Меган Маркл и их сыном в Америку.

Присутствующие на мероприятии журналисты тогда отмечали, что оба брата вели себя нарочито отстраненно, хоть и старались сделать вид, что все нормально. Теперь же стала известна причина такого поведения. Как оказалось, о планах брата написать мемуары о придворной жизни принц Уильям уже знал на тот момент, передает popcornnews.

УНИАН