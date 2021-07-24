Умер продюсер "Ласкового мая" и "Машины времени"

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами Ласковый май, Машина времени, Кар-мэн, после продолжительной болезни скончался, не дожив до 60 лет три месяца. Информация о смерти появилась в Instagram Мускатина.

Его кончину подтвердил и его коллега в прошлом, продюсер Андрей Разин.

"Ушел из жизни великолепный мой друг... Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа Ласковый май. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют... Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", - написал Разин в своем Instagram.

Мускатин работал также с группами Мираж и Воскресение.

До этого скончался российский актер и музыкант Петр Мамонов. Ему было 70 лет.

Добавим, гитариста рок-группы Cinderella Джеффа Лабара нашли мертвым. Тело 58-летнего музыканта обнаружила в его квартире бывшая жена. Причина смерти пока не объявлена.

Корреспондент