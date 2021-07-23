Бутусов: Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" – это тяжелое политическое поражение Украины

"Надо сказать честно, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" - это тяжелое политическое поражение Украины. И пора исправлять провалы в отношениях с Западом, чтобы построить свою сильную игру, иначе будем проигрывать снова", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Что плохо?

- Россия сумела использовать ситуацию, и продавила необходимое ей решение по достройке "Северного потока-2" вопреки позиции Украины и Польши;

- Украина не стала участником переговоров и не смогла получить какие-либо конкретные компенсаторы - например, обязательства ЕС по скорейшей синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Мы получили много обещаний, но если не будут созданы механизмы реализации, обещания ничего не будут стоить;

- Россия усиливает свои позиции в Германии - впервые с 2014-го года Путин реализовал совместный экономический и политический проект в Евросоюзе. Теперь Россия будет усиливать подрывную деятельность против нас, поскольку исполнение газовых контрактов в ЕС, от которых зависит экономика РФ, теперь возможно независимо от состояния газопроводов Украины;

- Украина с 2025-го года может потерять до 1,5 миллиардов долларов прибыли от транспортировки российского газа, и при большом снижении загрузки газотранспортная система может вообще стать нерентабельной в содержании.

Что хорошо?

Украина привыкла жить с доходами от газопровода и крайне медленно осуществляет реформы в энергетике. Не прекращается импорт энергоресурсов из РФ. А поставки электричества из России в Украину открыто лоббировал комитет по энергетике Андрея Геруса и они были заблокированы только в этом году, под нажимом наших европейских союзников. Пора полностью отказаться от этой двуличной пророссийской политики, и максимально сократить любые закупки любых энергоресурсов в РФ в ближайшей перспективе. Украина должна напрячь все силы для скорейшей синхронизации нашей энергосистемы в европейский рынок, чтобы Украина получила право для продажи нашей электрики в Европе. Теперь нам отрезали все компромиссы, мы обязаны действовать куда более активно и эффективно для защиты наших интересов в угрожающей обстановке.

Кто виноват?

Президент Владимир Зеленский передал все полномочия по внешней политике главе ОП Андрею Ермаку. В результате провалена ключевая программа сотрудничества с США - меморандум с МВФ. Провалено сотрудничество со спецслужбами США - офис Зеленского передал российским и беларусским спецслужбам информацию о совместных операциях военной разведки со странами НАТО. Провалена реформа корпоративного управления и реформа правосудия, которые Зеленский обещал реализовать. Советник Ермака Арестович смехотворно угрожает США, что Украина якобы будет сотрудничать с Китаем. Зеленский послал в США готовить свой визит Ермака, с которым до сих пор не находит времени для личной встречи новый временный поверенный США Кент (нашедший время для встреч с Аваковым и Разумковым). ОП не проводит никакой работы над ошибками.

Что дальше?

Борьба не закончена, наши позиции в Европейском союзе сильны, и запуск "Северного потока-2" надо использовать как инструмент для отстаивания нашей позиции. Запад не обязан спасать нас от России, все хотят сотрудничать с сильными союзниками, которые могут предложить свои выгодные условия. Как говорят украинские энергетики, главные вызовы для нас - это синхронизация с европейской энергосистемой, это привлечение международных инвесторов в добычу энергоресурсов в Украине, в газотранспортную систему. Нам нужны свои инструменты влияния в Евросоюзе, свои лоббисты в энергетике. Голос жертвы слышен всегда плохо - за свои интересы надо бороться нам самим", - завершает Бутусов.