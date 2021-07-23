Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

Бутусов: Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" – это тяжелое политическое поражение Украины

12:00

ВВС: У США знову знайшли мавпячу віспу. Чим вона небезпечна?

10:30

В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее – Владимир Фесенко

09:04

Портников: Для России неожиданно Зеленский оказался хуже Порошенко. А для Украины?

08:07

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців

07:06

"У разі повномасштабної війни в Україні газові санкції не допоможуть" – "Нафтогаз"

23:46

Конгресс США призвал Байдена изменить дату встречи с Зеленским

19:30

Опасный штамм Гамма добрался до России

18:08

Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

16:25

Береза: США жестко и ненавязчиво осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина

15:01

Колишня наречена Кличка повернулася до бойфренда-насильника після його звільнення з в'язниці

13:31

Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

12:09

Фурса: Украину предали. Новый пакт Молотова-Риббентропа. Серьезно?

10:47

В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта

09:00

Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины – Bloomberg

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Бутусов: Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" – это тяжелое политическое поражение Украины

  6   0 23.07.2021, 13:31 | Новости, Политика
Бутусов: Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" – это тяжелое политическое поражение Украины

"Надо сказать честно, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" - это тяжелое политическое поражение Украины. И пора исправлять провалы в отношениях с Западом, чтобы построить свою сильную игру, иначе будем проигрывать снова", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, информирует  UAINFO.org.

"Что плохо?

- Россия сумела использовать ситуацию, и продавила необходимое ей решение по достройке "Северного потока-2" вопреки позиции Украины и Польши;

- Украина не стала участником переговоров и не смогла получить какие-либо конкретные компенсаторы - например, обязательства ЕС по скорейшей синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Мы получили много обещаний, но если не будут созданы механизмы реализации, обещания ничего не будут стоить;

- Россия усиливает свои позиции в Германии - впервые с 2014-го года Путин реализовал совместный экономический и политический проект в Евросоюзе. Теперь Россия будет усиливать подрывную деятельность против нас, поскольку исполнение газовых контрактов в ЕС, от которых зависит экономика РФ, теперь возможно независимо от состояния газопроводов Украины;

- Украина с 2025-го года может потерять до 1,5 миллиардов долларов прибыли от транспортировки российского газа, и при большом снижении загрузки газотранспортная система может вообще стать нерентабельной в содержании.

Что хорошо?

Украина привыкла жить с доходами от газопровода и крайне медленно осуществляет реформы в энергетике. Не прекращается импорт энергоресурсов из РФ. А поставки электричества из России в Украину открыто лоббировал комитет по энергетике Андрея Геруса и они были заблокированы только в этом году, под нажимом наших европейских союзников. Пора полностью отказаться от этой двуличной пророссийской политики, и максимально сократить любые закупки любых энергоресурсов в РФ в ближайшей перспективе. Украина должна напрячь все силы для скорейшей синхронизации нашей энергосистемы в европейский рынок, чтобы Украина получила право для продажи нашей электрики в Европе. Теперь нам отрезали все компромиссы, мы обязаны действовать куда более активно и эффективно для защиты наших интересов в угрожающей обстановке.

Кто виноват?

Президент Владимир Зеленский передал все полномочия по внешней политике главе ОП Андрею Ермаку. В результате провалена ключевая программа сотрудничества с США - меморандум с МВФ. Провалено сотрудничество со спецслужбами США - офис Зеленского передал российским и беларусским спецслужбам информацию о совместных операциях военной разведки со странами НАТО. Провалена реформа корпоративного управления и реформа правосудия, которые Зеленский обещал реализовать. Советник Ермака Арестович смехотворно угрожает США, что Украина якобы будет сотрудничать с Китаем. Зеленский послал в США готовить свой визит Ермака, с которым до сих пор не находит времени для личной встречи новый временный поверенный США Кент (нашедший время для встреч с Аваковым и Разумковым). ОП не проводит никакой работы над ошибками.

Что дальше?

Борьба не закончена, наши позиции в Европейском союзе сильны, и запуск "Северного потока-2" надо использовать как инструмент для отстаивания нашей позиции. Запад не обязан спасать нас от России, все хотят сотрудничать с сильными союзниками, которые могут предложить свои выгодные условия. Как говорят украинские энергетики, главные вызовы для нас - это синхронизация с европейской энергосистемой, это привлечение международных инвесторов в добычу энергоресурсов в Украине, в газотранспортную систему. Нам нужны свои инструменты влияния в Евросоюзе, свои лоббисты в энергетике. Голос жертвы слышен всегда плохо - за свои интересы надо бороться нам самим", - завершает Бутусов.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (444)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]