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Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром

  7   0 18.07.2021, 16:37 | Новости, Мир
Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак не будут самоизолироваться после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом. У министра - положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает BBC News.

Даунинг-стрит заявила, что они примут участие в пилотной программе, в которой ежедневные тесты заменят самоизоляцию.

По словам представителя правительства, им придется самоизолироваться, когда они не работают, и будут заниматься только важными делами.

Лейбористы из оппозиции уже заявили, что общественность подумает, что это означает, что "есть одно правило для них, а для всех нас - другое".

Джавид получил положительный результат в субботу утром после встречи на Даунинг-стрит накануне, и с Борисом Джонсоном и Риши Сунаком связались сотрудники NHS Test and Trace в качестве его контактов.

Даунинг-стрит входит в число 20 организаций частного и государственного сектора, в том числе Network Rail, Transport for London и Border Force, которые принимают участие в пилотном проекте, в ходе которого близкие люди с заболевшими COVID проходят ежедневные тесты.

На рабочем месте необходима система тестирования для бессимптомных людей, и люди, принимающие участие, должны самоизолироваться, когда не работают.

Напомним, министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. По его словам, благодаря сделанной прививке от COVID-19 заболевание протекает в легкой форме.

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