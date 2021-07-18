В Кении взорвался бензовоз, 13 жертв

Местные жители начали перекачивать бензин из перевернувшегося бензовоза, однако он загорелся и взорвался.

В Кении 13 человек погибли и еще 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе. Об этом сообщает местное издание Standard со ссылкой на представителя полиции в воскресенье, 18 июля.

Указано, что инцидент произошел на шоссе Кисуму-Бусиа в округе Сиайя на юго-западе страны.

По данным полиции, сначала произошло столкновение между бензовозом и грузовиком, перевозившим молоко. После этого местные жители начали перекачивать бензин из перевернувшегося бензовоза, однако он загорелся и взорвался.