Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:02

С начала недели утонули 97 украинцев, - ГСЧС

14:30

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с основным голкипером

14:03

В Кении взорвался бензовоз, 13 жертв

13:31

В оккупированном Крыму шестой раз за неделю побит рекорд по случаям COVID-19

13:04

Из-за рекордной жары Киев снова закрыли для грузового транспорта

12:32

В Индии 15 человек погибли из-за обрушений зданий

12:05

Гвоздик - о завершении карьеры: Скорее всего, это окончательное решение

11:33

В Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna

11:06

За сутки от COVID-19 привили более 50 тысяч украинцев

10:34

Из-за ураганного ветра под Киевом погибли два человека

10:07

Чарло и Кастаньо завершили бой вничью, не сумев определить абсолютного чемпиона мира

09:35

В Португалии отменили сотни авиарейсов из-за забастовки

09:08

Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало до 229 человек

08:36

Оккупанты открыли огонь из минометов вблизи поселка Пески на Донбассе

08:09

В Затоке утонул отдыхающий, его сын пропал

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В оккупированном Крыму шестой раз за неделю побит рекорд по случаям COVID-19

  10   0 18.07.2021, 13:31 | Новости, Общество
В оккупированном Крыму шестой раз за неделю побит рекорд по случаям COVID-19

В оккупированном Крыму за 17 июля зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость COVID-19 в шестой раз за неделю побила рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции.

По его данным, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа.

Кроме того, за истекшие сутки всеми лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек, выздоровевших за весь период - 47 203 человека.

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (376)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]