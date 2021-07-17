Около 2,5 тысяч самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

Американским авиакомпаниям предстоит проверить и при необходимости заменить оба реле перепада давления на каждом из бортов.

Федеральное авиационное управление США (FAA) обязало госавиакомпании проверить около 2,5 тысячи самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. Об этом сообщил телеканал ABC.

"Невыявленная неисправность обоих реле может замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии и, как следствие, потере контроля над самолетом", - говорится в распоряжении FAA.

Как объяснил регулятор, лайнеры оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле неисправны, то на высоте более трех тысяч метров система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до опасно низких значений.

Так, на проверку и замену реле (в случае необходимости) авиакомпаниям дали 90 дней. При этом указано, что на один самолет возможно тратить около часа: от 30 минут до часа займет осмотр и 15 минут - замена реле.

Отмечается, что в корпорации Boeing поддержали распоряжение FAA.